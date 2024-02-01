Сто домов на Васильевском острове на сутки остались без тепла

Петербургская компания "Теплосеть", обслуживающая инженерные коммуникации на Васильевском острове, решила отключить отопление и горячую воду у жителей ближайших к метро "Василеостровская" домов. Об этом пишет "Фонтанка".

Меры продиктованы результатами последней инспекции: одна из труб возле дома №32 по Среднему проспекту показалась энергетикам ненадежной.

Теплоснабжение в дома, которых насчитывается около сотни, обещают вернуть к часу ночи. Горячая вода и тепло перестали поступать у жильцам еще в среду вечером. Еще одно подобное отключение в микрорайоне случилось 29 января после проверки трубы у дома №28 по все тому же Среднему проспекту.

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