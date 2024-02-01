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Новости 19:20

Сто домов на Васильевском острове на сутки остались без тепла

фото ЗакС политика Сто домов на Васильевском острове на сутки остались без тепла

Петербургская компания "Теплосеть", обслуживающая инженерные коммуникации на Васильевском острове, решила отключить отопление и горячую воду у жителей ближайших к метро "Василеостровская" домов. Об этом пишет "Фонтанка".

Меры продиктованы результатами последней инспекции: одна из труб возле дома №32 по Среднему проспекту показалась энергетикам ненадежной. 

Теплоснабжение в дома, которых насчитывается около сотни, обещают вернуть к часу ночи. Горячая вода и тепло перестали поступать у жильцам еще в среду вечером. Еще одно подобное отключение в микрорайоне случилось 29 января после проверки трубы у дома №28 по все тому же Среднему проспекту.

фото: pixabay


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