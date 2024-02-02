В комтрансе появилась новая замглавы

Новым заместителем председателя комитета Смольного по транспорту стала Валентина Михайлова, которая работает в ведомстве с апреля 2021 года. О назначении сообщили в пресс-службе комтранса 30 января. Михайлова возглавляет юридическое управление.

Карьерный путь Михайловой в Смольном начался еще в 2002 году. Сперва она шесть лет проработала юрисконсультом в комитете по образованию, позже заняла должность главного специалиста-юрисконсульта в отделе бюджетно-финансовых правоотношений юридического комитета. В 2015 году она перешла на похожую должность обратно в комитет по образованию, где продолжала работать до 2020 года, после чего перешла в комитет по развитию транспортной инфраструктуры. В апреле 2021 года перешла в комитет по транспорту.

Ранее заместитель главы комтранса Владимир Шмидт стал фигурантом уголовного дела из-за обвинений в превышении полномочий в период, когда он возглавлял "Метрострой Северной столицы".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру