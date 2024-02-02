Петербургские бизнесмены рассказали об аномальном подорожании томатов

Зимой 2023-2024 годов помидоры на петербургском рынке в среднем подорожали на 60% по сравнению с сентябрьскими показателями. Об этом пишет РБК Петербург, журналисты которого поговорили с участниками рынка. Цифра представляет собой аномалию: обычно сезонное подорожание составляет около 20%.

Среди факторов, влияющих на цену, называют волатильность курса доллара, необходимость дополнительного обогрева теплиц ввиду сильных холодов и рост зарплат в сельскохозяйственном сегменте рынка.

"С помидорами плохо - азербайджанские пришли по 700 руб. и выше за килограмм, простые помидоры - 350 руб., черри выросли в цене до 150 руб. и выше за 200 г", - рассказал гендиректор оптово-розничного рынка "Озерки" Павел Краев.

В прошлом месяце, по данным "Известий", Минсельхоз планировал отменить ввозные пошлины для поставщиков томатов, как это было сделано с куриным мясом и яйцами.

фото: pixabay