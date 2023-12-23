Кабмин на год отменил таможенные пошлины на ввоз куриного мяса

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, на весь 2024 год отменяющее взимание таможенных пошлин на ввоз куриного мяса. Об этом сообщается на сайте федерального правительства.

Речь идет о замороженной продукции и поставках весом до 140 тысяч тонн. Решение продиктовано стремлением поддерживать стабильные цены на внутреннем рынке.

На прошлой неделе тарифные льготы на ввоз курицы и куриных яиц России согласилась предоставить Евразийская экономическая комиссия.

С начала года свежая и мороженая курятина в среднем, по данным Росстата, выросла в цене на 28,77%. Сильнее из продуктовой корзины подорожали только яйца, свежие помидоры и бананы.

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