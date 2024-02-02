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Новости 15:17

Группа Би-2 не захотела видеть российских журналистов на своей пресс-конференции в Израиле

фото ЗакС политика Группа Би-2 не захотела видеть российских журналистов на своей пресс-конференции в Израиле

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что не отказывало российским журналистам присутствовать на пресс-конференции группы Би-2, об этом 2 февраля пишет ТАСС со ссылкой на слова посла Израиля в Москве Симоны Гальперин.

По ее словам, группа сама не хотела, чтобы присутствовали журналисты из России. Более того, у Израиля нет никаких возражений, а все журналисты были аккредитованы.

В четверг вечером, 1 февраля, в российском МИД заявили, что российский журналистов не пустили на пресс-конференцию группы. По мнению МИД РФ, израильские дипломаты побоялись разоблачения.

Напомним, что у группы Би-2 начались проблемы в Таиланде после концерта на Пхукете. Коллектив отыграл концерт, а после этого участников задержала местная полиция. Суд назначил им штраф и депортацию, тогда речь шла о возвращении в Россию. Один из участников группы, Лева Би-2* (Егор Бортник), признан иностранным агентом из-за высказываний о российской власти и СВО.

*Минюст внес Леву Би-2 (Егора Бортника) в список иностранных агентов

Фото: Би-2 / Telegram


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