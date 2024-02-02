Депутаты от "Единой России" отозвали подписи под проектом о повышении призывного возраста для мигрантов

Депутаты Государственной Думы Александр Бородай ("Единая Россия") и Михаил Шеремет ("Единая Россия") отозвали свои подписи под законопроектом об увеличении призывного возраста до 50 лет для мужчин, которые получили гражданство РФ, об этом 2 февраля пишет ТАСС со ссылкой на электронную базу парламента.

Александр Бородай и Михаил Шеремет являются соавторами инициативы об увеличении призывного возраста для иностранцев. Теперь они оба обратились с просьбой к председателю Госдумы Вячеславу Володину об исключении их из списка авторов.

Напомним, что группа депутатов из Михаила Шеремета, Александра Бородая и Алексея Журавлева (ЛДПР) внесла на рассмотрение законопроекта о повышении призывного возраста для мигрантов до 50 лет. Днем в пятницу, 2 февраля, депутат Алексей Журавлев отозвал свою подпись под законопроектом.

Фото: ЗАКС.Ру