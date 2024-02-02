Госдума может резко повысить призывной возраст для вступивших в гражданство РФ

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение коллег законопроект, повышающий призывной возраст для мигрантов, вступивших в российское гражданство. Если сегодня верхний порог призыва для этой категории россиян составляет 30 лет, то в планы Александра Бородая, Михаила Шеремета (оба - "Единая Россия") и Алексея Журавлева (ЛДПР) входит повысить его до 50 лет.

Авторы сетуют на массовый характер, который приобрело уклонение от воинской службы со стороны "новых сограждан". Одним из вопиющих случаев для депутатов стала летняя облава, проведенная петербургскими силовиками, и ее результаты.

"В военкоматы для постановки на воинский учет было доставлено около 100 выходцев из других стран, получивших гражданство Российской Федерации. Это немыслимые цифры, полученные в результате двухдневного рейда", - говорится в пояснительной записке к документу.

Принятие законопроекта, полагают его составители, должно восстановить справедливость. В их представлении обладание гражданством РФ подразумевает не только пользвование благами, но и обязанность защищать страну.

Фото: ЗАКС.Ру