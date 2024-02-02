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Новости 16:28

Петербуржцев предупредили о субботней непогоде

фото ЗакС политика Петербуржцев предупредили о субботней непогоде

Специалисты из петербургского управления МЧС сообщили, что уик-энд начнется с неблагоприятных погодных условий. Суббота ознаменуется гололедицей, мокрым снегом и его повсеместным налипанием.

Согласно прогнозу главного городского синоптика Александра Колесова, приведенному в его Telegram-канале, предстоящей ночью петербуржцам следует быть готовыми к заморозкам. За ними начнется потепление до плюсовых температур. Такая же последовательность ожидается и в воскресенье.

Отметим, что желтый режим погодной опасности, ранее введенный Смольным, истек в пятницу в 6 часов утра.

Фото: ЗАКС.Ру


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