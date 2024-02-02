Правозащитника Олега Орлова* признали иноагентом

Минюст в пятницу, 2 февраля, удлинил перечень иностранных агентов. В него включили шестерых российских граждан.

Новый юридический статус обрели историк и правозащитник Олег Орлов*, директор проекта "Викимедиа.Ру" Станислав Козловский**, депутат Новосибирского городского совета Антон Картавин***, сотрудник "Ельцин-Центра" Никита Соколов, журналист из Тамбова Сергей Степанов***** и фотограф из Новгорода Михаил Чимаров******.

"Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, является членом организации, включенной в реестр иностранных агентов", - говорится о причинах включения в список 70-летнего Орлова*, получившего уголовный штраф по статье о дискредитации армии и остающегося в России.

Отметим, что прокуратура осталась недовольна мягкостью наказания для председателя "Мемориала"******* и подала апелляцию.

*Минюст внес Олега Орлова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Станислава Козловского в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Антона Картавина в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Никиту Соколова в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес Сергея Степанова в единый реестр иноагентов

******Минюст внес Михаила Чимарова в единый реестр иноагентов

*******Минюст внес центр "Мемориал" в единый реестр иноагентов

фото: НО.Медиа из России / YouTube (скриншот)