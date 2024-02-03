Бастрыкин заинтересовался петербургским сиротой, с 2020 года ожидающим жилья

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился изучить жалобу, поступившую из Петербурга. Подал ее 18-летний молодой человек, оставшийся без родителей, передает пресс-служба ведомства.

Заявитель считает нарушенными свои жилищные права. Последние четыре года он числится в очереди на получение жилья от государства. За это время его положение не изменилось.

Петербургские следственные органы после проведения проверки предметно доложат Бастрыкину о проблемах юноши и путях их решения.

Отметим, что именно жилищный вопрос накануне стал поводом для возбуждения сотрудниками СК дела в отношении чиновников из Любани. Госслужащим инкриминируют халатность (ст. 293 УК).

фото: пресс-служба СК