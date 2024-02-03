Василеостровский суд не стал отправлять в СИЗО обвиняемого в поджоге двери

В Петербурге избрали меру пресечения 19-летнему Михаилу Полякову, которого обвиняют в поджоге двери квартиры в доме на Новосмоленской набережной. Кк сообщает объединенная пресс-служба городских судов, Василеостровский суд отказал следствию и ограничился домашним арестом для фигуранта. Дело расследуют по статье об умышленном повреждении или уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК). Предварительная мера будет действовать до 31 марта.

По версии следствия, Поляков действовал вместе с сообщником. Вдвоем они получали инструкции от аккаунта "Инквизиция" в Telegram. Для поджога двери были использованы две автомобильные покрышки и бензин.

Своей вины фигурант отрицать не стал. О предполагаемых или реальных мотивах заказчиков преступления пока ничего не сообщается.

Фото: ЗАКС.Ру