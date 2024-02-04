Галямина* приостановила "на короткое время" свою активность в соцсетях

Политик Юлия Галямина* заявила 3 февраля о том, что намерена временно приостановить ведение соцсетей из-за опасения стать фигуранткой уголовного дела. Причиной этого послужил пост в Telegram-канале BRIEF.

В опубликованном 2 февраля тексте анонимный автор утверждал со ссылкой на источники в силовых органах, что на Галямину* могут завести уголовное дело в случае ее участия в инициативах оппозиции, касающихся предстоящих выборов президента. Политик отнеслась к этому сообщению со всей серьезностью.

"Посоветовавшись с командой, я приняла очень сложное для себя, но, как мне кажется, разумное решение: я сделаю небольшую паузу. Я замолчу на короткое время: не буду писать в соцсети и давать интервью", — написала Галямина* в своем Telegram-канале.

Политик добавила, что остается в России и в скором времени намерена вернуться к активности в соцсетях. По ее словам, приостановка работы в соцсетях не означает намерения прекратить политическую активность. "Я здесь, я с вами, я остаюсь в России и надеюсь, что совсем скоро мой голос зазвучит вновь", — написала она.

В сентябре РАНХиГС отстранил Галямину* от работы после ее восстановления в должности по решению суда.

*Минюст внес Юлию Галямину в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру