Милонов предложил организовать "горячую линию" для жалоб из-за Дня святого Валентина

Депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") предложил организовать "горячую линию" для жалоб на принуждение детей к празднованию Дня святого Валентина. По мнению политика, директоров школ, разрешивших мероприятия 14 февраля, следует тщательно проверять в случае обращений.

"Считаю, что нам надо открыть какую-нибудь "горячую линию", чтобы родители, граждане могли бы сообщать о фактах принуждения празднования этого глупого Дня Валентина в государственных учреждениях, школах или детсадах", — написал Милонов в своем Telegram-канале.

Политик выступил за "немедленные проверки" после жалоб родителей на принуждение к празднованию Дня святого Валентина. По его мнению, в случае обращений директорам школ должны грозить "серьезные оргвыводы с занесением в личное дело".

"Хоть я и сам Валентинович, ко "Дню святого Валентина" отношусь не очень", — признался единоросс.

Ранее Милонов усомнился в необходимости введения платной парковки в Пушкинском районе.

Фото: ЗАКС.Ру