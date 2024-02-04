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Новости 15:47

ФСБ возбудила уголовное дело против экс-депутата Пономарева*

фото ЗакС политика ФСБ возбудила уголовное дело против экс-депутата Пономарева*

Федеральная служба безопасности возбудила ряд уголовных дел против бывшего дело против бывшего депутата Государственной думы Ильи Пономарева*, сообщило 4 февраля РИА "Новости". По данным агентства, речь идет в том числе о делах по статьям о госизмене и о призывах, направленных против безопасности государства.

Согласно данным агентства, следственное управление ФСБ собрало ряд материалов, на основании которых Пономареву* предъявили обвинения. Речь идет о делах, касающихся госизмены, участия в деятельности  террористической организации, публичных призывов к терроризму и призывов к деятельности против безопасности России.

В минувшем январе Следственный комитет провел обыски у людей, которых связывают с деятельностью Пономарева*.

*Минюст внес Илью Пономарева в единый реестр иноагентов; Росфинмониторинг включил Пономарева в реестр террористов и экстремистов

Фото: Илья Пономарев* / YouTube


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