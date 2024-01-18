СК РФ проводит обыски у участников "Съезда народных депутатов"*

Следственный комитет РФ проводит обыски у участников "Съезда народных депутатов"* в рамках дела экс-депутата Государственной Думы Ильи Пономарева** (Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов), об этом 18 января пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Речь идет о деле по статье об организации деятельности нежелательной организации (ст.281.4 УК РФ). "Съезд народных депутатов"* прошел в 2022 году в Польше.

"СК России проводит обыски у участников т. н. "Съезда народных депутатов"*, на котором, как заявляют его участники, были сформированы альтернативные российским органы власти", – заявил собеседник ТАСС.

Уточняется, что обыски проходят в Москве и в других регионах России.

Напомним, что в сентябре 2023 года на Илью Пономарева** завели уголовное дело по статье об организации деятельности нежелательной организации.

*Генпрокуратура объявила "Съезд народных депутатов" нежелательной в РФ организацией

**Минюст внес Илью Пономарева в единый реестр иноагентов

Фото: пресс-служба СК РФ