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Новости 15:34

На Илью Пономарева* завели еще одно уголовное дело

фото ЗакС политика На Илью Пономарева* завели еще одно уголовное дело

Политэмигрант, депутат Госдумы V-VI созывов Илья Пономарев* стал фигурантом нового уголовного дела. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, его возбудили по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 284.1 УК).

В зависимости от того, какая именно часть статьи избрана фигуранту, ему в качестве максимального наказания грозит от четырех до шести лет заключения. Возможно, производство началось из-за сотрудничества со "Съездом народных депутатов"**, инициатором которого Пономарев* выступил минувшей осенью в Польше.

Бывший российский депутат находится в розыске по еще одному делу - о фейках про армию (ст. 207.3 УК).

*Минюст внес Илью Пономарева в единый реестр иноагентов; Росфинмониторинг включил Пономарева в реестр экстремистов и террористов

**Генпрокуратура объявила "Съезд народных депутатов" нежелательной в РФ организацией

фото: Илья Пономарев* / YouTube


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