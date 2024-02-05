Антимонопольщики предложили новую формулу расчета экономически необоснованных цен

Федеральная антимонопольная служба предложила новую формулу расчета экономически необоснованных цен, сообщил 5 февраля РБК. В ФАС полагают, что необоснованными стоит считать цены, чей рост на протяжении 60 дней превышал более чем на 5 % уровень инфляции без экономических причин.

Первоначально в ФАС считали нужным признавать необоснованными цены с ростом более 30 % в течение 60 календарных дней. Позже законопроект скорректировали, отмечает издание.

В существующем законопроекте предлагается считать экономически необоснованной стоимость товаров, увеличение которой более чем на 5 % от величины индекса потребительских цен (декабрь к декабрю) в течение 60 календарных дней не было обусловлено экономическими факторами. К последним относятся существенное изменение уровня спроса или предложения, изменение цен на сырье и иные факторы.

По сообщению РБК, в январе законопроект обсуждался в правительстве с вице-премьером Андреем Белоусовым. Последний поручил ФАС доработать инициативу, проработав ряд методик. Также чиновник поручил присоединиться к работе над проектом Минсельхозу, Минэкономразвития и Минпромторгу.

Ранее стало известно о том, что ФАС возбудила 28 дел в связи с превышением цен на топливо.

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