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Новости 16:12

ФАС возбудила десятки дел из-за цен на топливо

фото ЗакС политика ФАС возбудила десятки дел из-за цен на топливо

За последнее время Федеральная антимонопольная служба возбудила 28 дел из-за цен на топливо, установленных на автозаправочных станциях.

Нарушения антимонопольного законодательства по итогам проверки выявили на АЗС в 19 регионах. Об этом рассказал глава ведомства Максим Шаскольский, на слова которого ссылается "Коммерсант". Он добавил, что органы власти стараются сдерживать рост цен на социально значимый товар.

Разговоры чиновников о дефиците топлива интенсифицировались в сентябре прошлого года, что привело к временным ограничениям на экспорт бензина и дизельного топлива. Тогда ФАС тоже возбудила дела в регионах. Проблему объясняли ремонтом некоторых нефтеперерабатывающих заводов и неблагоприятной конъюнктурой рынка. 

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Шаскольский Максим Алексеевич




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