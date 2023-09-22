ФАС возбудила несколько дел из-за цен на топливо в регионах

Проверка принципов ценообразования на топливном рынке в регионах выявила нарушения, о чем пишет "Интерфакс" со ссылкой на представительницу Федеральной антимонопольной службы Елену Цышевскую.

"Есть нефтебазы, которые почему-то вне зависимости от внешних условий увеличивают [цены на нефтепродукты], потому что играют на текущих ценах", - рассказала она сенаторам с трибуны Совета Федерации.

В нескольких регионах уже возбуждены антимонопольные дела. Правда, назвать их Цышевская готова не раньше следующей недели.

Отметим, что проблема роста цен на бензин и в особенности на дизельное топливо актуализировалась в сентябре. Накануне правительство ввело ограничения на экспорт этой продукции. Чиновники готовят новые меры для стабилизации ситуации.

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