Милонов предложил оснастить такси тревожными кнопками

Избранный от Петербурга депутат Госдумы Виталий Милонов предложил в обязательном порядке оснастить машины такси тревожными кнопками, сообщил 5 февраля RT. Свои соображения парламентарий изложил в обращении к главе Минтранса Виталию Савельеву.

В тексте письма Милонов привел аргументы в пользу реализации своего предложения. Он указал, что таксисты могут становиться свидетелями и даже соучастниками преступлений. В частности, он привел в пример случаи, когда мошенники принуждают доверчивых граждан снимать средства через банкоматы в разных частях городов, прибегая при этом к услугам такси.

"Случается, что жизни и здоровью самого шофера может угрожать неадекватный или агрессивный пассажир", — также отметил депутат и попросил Савельева рассмотреть его инициативу об оснащении такси тревожной кнопкой для связи с полицией.

Ранее Милонов предложил организовать "горячую линию" для жалоб на принуждения к празднованию Дня святого Валентина.

Фото: ЗАКС.Ру