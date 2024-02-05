Мурашко сообщил об обсуждении новых мер поддержки медиков

В России обсуждается вопрос введения дополнительных мер поддержки медицинских работников, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью РИА "Новости". По его словам, окончательные решения озвучат позже.

"Пока мы еще по-прежнему по ряду направлений испытываем сложности и, конечно, дополнительные меры поддержки сегодня обсуждаются", — заявил Мурашко и добавил, что Госдума создала рабочую группу для юридического урегулирования имеющихся вопросов.

Министр отметил, что существуют предложения о различных мерах поддержки медиков, включая финансовые. В то же время они требуют проработки и обеспечения ресурсами, заявил он.

Ранее Мурашко заявил о готовности Минздрава заменить иностранные препараты отечественными в случае, если это потребуется.

Фото: Telegram-канал "Минздрав России"