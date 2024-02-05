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Новости 11:36

УФАС обязало "Альфа-Банк" прекратить некорректную рассылку

фото ЗакС политика УФАС обязало "Альфа-Банк" прекратить некорректную рассылку

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы удовлетворило жалобу одного из клиентов "Альфа-Банка. Заявителю не понравилась рекламная рассылка, на получение которой он не давал согласия.

У антимонопольщиков также нашлись претензии к содержанию рекламы. В ней не были обозначены срок кредита, скидка к ставке, а также размер и комиссия поручительства.

Наконец, чиновники установили, что информация об одних и тех же услугах в электронных письмах и на сайте банка различается.

После рассмотрения жалобы "Альфа-Банк" исключил почтовый адрес автора жалобы из своей рассылки. 

Фото: ЗАКС.Ру


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