Для провоза белорусских грузов через Петербург восстановят несколько переездов

Рукокодство главных железнодорожных компаний России и Белоруссии договорилось о возобновлении эксплуатации семи переездов. Речь идет об объектах, находящихся на пути к петербургским портам.

Об этом в эфире телеканала "Беларусь-1" рассказал белорусский посол в России Дмитрий Крутой, добавив, что разъезды были законсервированы после роспуска СССР. По его словам, восстановить работу переездов нужно в сжатые сроки.

"За прошлый год 14,1 млн тонн [белорусских экспортных] грузов [были перевалены] через все российские порты, из них 12,9 млн тонн [пришлось на] порты Санкт-Петербурга", - привел данные Крутой (цитата по РБК Петербург).

К следующему году белорусский экспорт через Россию хотят нарастить до показателя 15 млн тонн.

Фото: ЗАКС.Ру