В Петербурге суд отказался депортировать лицо без гражданства по иску МВД

Красносельский районный суд Петербурга не удовлетворил иск регионального главка МВД, которое добивалось депортации человека по имени Андрей Павленко. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, иск также содержал требование поместить Павленко на месяц в центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ).

В декабре ФСИН объявила пребывание мужчины в России нежелательным. Ему запретили въезд в страну на три года.

В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина не имеет гражданства ни одной страны. Таким образом, суд счел неисполнимым решение о его депортации куда-либо.

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