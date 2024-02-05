Комблаг назвал "задачей № 1" устранение скользкости на дорогах

Устранение скользкости стало "задачей № 1" для дорожных предприятий Петербурга, сообщили 5 февраля в комитете по благоустройству. Всего за прошедшую неделю подведомственные комитету предприятия прочистили то снега и льда более девяти тысяч входов в ливневую канализацию, чтобы талая вода могла стекать с проезжей части и тротуаров.

"Главной задачей для специалистов на данный момент является борьба со скользкостью. Периодические заморозки после оттепели приводили к тому, что даже на абсолютно чистых поверхностях практически повсеместно могла образоваться тонкая ледяная пленка", — рассказали в комблаге.

Всего за неделю на обработку магистралей потратили более 8,5 тысяч тонн пескосоляной смеси и немногим менее 4,5 тысяч тонн чистой соли.

Также за семь дней дорожники вывезли с улиц города более 220 тысяч кубических метров снега. Всего же за зиму удалось убрать 2,2 миллиона кубометров снега.

На прошлой неделе владельцы торгового центра на Васильевском острове получили штраф за плохую уборку снега перед зданием.

Фото: ЗАКС.Ру