Владельцы ТЦ на Васильевском получили по штрафу за плохую уборку снега

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга рассказала о примечательном случае недоброкачественной уборки.

Речь идет о торговом центре по адресу Средний проспект В.О., дом 83, и прилегающей к нему стоянке. Чиновники выяснили, что объектом владеют два собственника.

В итоге было решено поделить ответственность на двоих: каждый заплатил по 10 тысяч рублей штрафа. Отмечается, что за снегом на парковке настолько плохо следили, что покупателям приходилось прыгать через сугробы.

Ранее ГАТИ сообщила о трех десятках административных дел, заведенных из-за неудовлетворительной зимней уборки.

фото: ГАТИ Петербурга