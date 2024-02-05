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Новости 14:41

КГИОП согласился признать памятником вокзал станции Александровская

фото ЗакС политика КГИОП согласился признать памятником вокзал станции Александровская

Петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) выпустил проект распоряжения, согласно которому вокзал железнодорожной станции Александровская в Пушкинском районе получает статус выявленного объекта культурного наследия. Такой же статус присвоят и соседнему служебному зданию.

На хорошую для себя новость обратило движение "Живой город". Нормативно-правовой документ отменяет действие приказа, вышедшего в 2017 году и представлявшего собой отказ в выявлении памятника. Приказ был успешно оспорен градозащитниками в суде.

Активисты несколько лет добивались статуса памятника для вокзала. В 2021 году на их просьбы КГИОП ответил отказом. Здание построено в 1860-х годах по проекту Петра Сальмоновича и почти не пострадало в годы Великой Отечественной войны.

фото: Влада, Citywalls.ru


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