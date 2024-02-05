КГИОП согласился признать памятником вокзал станции Александровская

Петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) выпустил проект распоряжения, согласно которому вокзал железнодорожной станции Александровская в Пушкинском районе получает статус выявленного объекта культурного наследия. Такой же статус присвоят и соседнему служебному зданию.

На хорошую для себя новость обратило движение "Живой город". Нормативно-правовой документ отменяет действие приказа, вышедшего в 2017 году и представлявшего собой отказ в выявлении памятника. Приказ был успешно оспорен градозащитниками в суде.

Активисты несколько лет добивались статуса памятника для вокзала. В 2021 году на их просьбы КГИОП ответил отказом. Здание построено в 1860-х годах по проекту Петра Сальмоновича и почти не пострадало в годы Великой Отечественной войны.

фото: Влада, Citywalls.ru