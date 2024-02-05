Миронов возглавил попечительский совет движения "ВелоРоссия"

Председатель "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов сообщил 5 февраля о том, что возглавил попечительский совет движения "ВелоРоссия". Политик принял участие в учредительном съезде организации, который открылся в понедельник в Москве.

"Сегодня я принял участие в учредительной конференции общественного движения "ВелоРоссия" и возглавил его попечительский совет", — написал Миронов в своем Telegram-канале. Попутно политик выразил мнение о необходимости развивать в России инфраструктуру для велосипедистов, а также высказался за проведение соревнований по велоспорту со спортсменами из стран, входящих в БРИКС и ШОС.

Также Миронов сообщил, что испытывает симпатии к движению, снабдив свой пост рассуждениями о важности самоорганизации граждан. По его мнению, именно "инициативы снизу" способны сформировать реальное гражданское общество в России и, в частности, поспособствовать решению проблем велосообщества.

На прошлой неделе Миронов заявил, что не исключает возможность участия главы петербургского отделения СРЗП Надежды Тихоновой в выборах губернатора, которые намечены на сентябрь 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру