Миронов не исключает выдвижение Тихоновой на пост главы Петербурга

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов 2 февраля рассказал ЗАКС.Ру, что допускает участие главы петербургского отделения Надежды Тихоновой в выборах губернатора Петербурга в сентябре 2024 года. Он отметил, что партия будет принимать решение в зависимости от других претендентов на этот пост. Окончательного решения пока нет.

- Во-первых, мы с большим удовольствием и интересом дождемся, кто будет "главным" кандидатом. В зависимости от этого будем принимать решение, но я не исключаю, что, как мы обычно и делаем, главный у нас кандидат во всех регионах - это действующий председатель регионального отделения. В данном случае это Надежда Геннадьевна Тихонова, но мы будем определяться. Сейчас еще решения нет, - рассказал ЗАКС.Ру Миронов.

Ранее Тихонова сообщила ЗАКС.Ру, что готова баллотироваться на пост губернатора Петербурга, если так решит партия. Напомним, она уже выдвигала свою кандидатуру на это место. В 2019 году она заняла второе место, уступив самовыдвиженцу Александру Беглову.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру