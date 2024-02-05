РКН предложил изменить порядок доступа к информации о блокировках

Роскомнадзор хочет изменить порядок предоставления доступа к информации о требованиях Генпрокуратуры касательно блокировки сайтов, обратил внимание 5 февраля "Коммерсантъ". Предложение ведомства выложено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Разработанный Роскомнадзором проект предусматривает возможность отмены пункта порядка функционирования Информационной системы взаимодействия, согласно которому пользователи имеют право проверять факт требования Генпрокуратуры о блокировке контента в интернете.

В случае принятия проекта в существующей редакции из общего доступа может исчезнуть информация о номерах требований Генпрокуратуры. Кроме того, операторы смогут не публиковать на сайтах — "заглушках" сведения об основаниях блокировки ресурсов.

Поправки касаются работы исключительно Генпрокуратуры, обладающей правом внесудебных блокировок сайтов, в частности, за распространение фейков об армии или дискредитацию Вооруженных сил, а также за призывы к беспорядкам.

Ранее стало известно, что за прошедшие два года РКН смог добиться взыскания более миллиарда рублей в качестве штрафов, назначенных иностранным агентам.

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