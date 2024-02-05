В Петербурге полиция задержала подозреваемого в нападении на водителя скорой помощи

Сотрудники полиции задержали в Петербурге подозреваемого в нападении на водителя скорой помощи, сообщили 5 февраля в региональном ГУ МВД. По версии правоохранителей, на выходных горожанин распылил перцовый баллончик в лицо шоферу.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье у дома № 21 по Комендантскому проспекту. В полицию обратились с жалобой на действия неизвестного гражданина, который во время конфликта с приехавшим по вызову водителем дважды распылил в его сторону перцовый баллончик, после чего скрылся в подъезде.

Пострадавшему диагностировали химический ожог глаз. После осмотра у врачей его отпустили домой.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Личность предполагаемого агрессора удалось установить оперативно, им оказался 40-летний сотрудник строительной компании. Подозреваемый задержан в соответствии с законодательством.

Фото: ЗАКС.Ру