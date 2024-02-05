Комтранс сообщил о планах ускорить движение 15 трамвайных маршрутов

Петербургский комитет по транспорту сообщил 5 февраля о том, что рассчитывает ускорить до конца 2028 года движение 15 магистральных трамвайных маршрутов, связывающих станции метрополитена. Воплощение планов в жизнь потребует проведения ряда изменений в работу электротранспорта.

Речь идет о трамвайных маршрутах №№ 6, 18, 27, 36, 47, 52, 55, 60, 100, 7, 9, 23, 25, 49 и 58. На них "предусмотрена организация приоритетного движения, позволяющего увеличить скорость транспорта на маршруте, снизив тем самым интервал движения", говорится в сообщении комтранса.

Для реализации идеи потребуется проведение ряда работ. Так, потребуется модернизация и дооснащение светофоров, обособление трамвайных путей, изменение схемы организации дорожного движения и установка камер для фиксации нарушений.

В конце января в комтрансе сообщили о намерении разработать новую комплексную схему организации дорожного движения. Работы на этом направлении должны будут завершиться в ноябре.

Фото: ЗАКС.Ру