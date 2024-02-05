Журналист Киселев* получил штраф за нарушение закона об иноагентах

Тверской суд Москвы оштрафовал 5 февраля журналиста Евгения Киселева* за неисполнение законодательства об иностранных агентах. Протокол на ведущего был составлен из-за отсутствия в публикациях пометок об имеющемся у него статусе иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

"Киселеву* назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", — передают РИА "Новости" сообщение пресс-службы суда.

Ранее тот же суд уже штрафовал Киселева* за неисполнение законодательства об иноагентах. В ноябре 2023 года ему назначили взыскание за непредставление отчетности иноагента в Министерство юстиции (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ).

Киселев* с 2009 года проживает на Украине. В 2016 году он получил гражданство этой страны.

*Минюст внес Евгения Киселева в единый реестр иноагентов

Фото: YouTube-канал Евгения Киселева*