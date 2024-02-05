Беглов заявил о важности дорожного строительства для создания образовательного кластера на юге Петербурга

В Петербурге начался новый этап строительства Южной широтной магистрали, заявил 5 февраля губернатор Александр Беглов в своем выступлении по "Радио России". По его мнению, построенная дорога позволит разгрузить улицы Пушкина и Павловска, а также благотворно скажется на транспортной ситуации на юге города.

"Забиты первые сваи будущего путепровода через железную дорогу Витебского направления на участке между Петербургским шоссе и шоссе Подбельского. Всего в составе новой автомобильной дороги будет три путепровода. Она позволит нам снизить нагрузку на улицы Пушкина и Павловска, разгрузить железнодорожный переезд у станции "Царское Село" и улучшить транспортную доступность всей южной планировочной зоны", — поведал Беглов в своей речи.

Губернатор также высказался о важности строительства магистрали для создания на юге города научно-образовательного центра с участием петербургских университетов, реализации проекта "ИТМО Хайпарк" и строительства кампуса СПбГУ.

Также в своей речи Беглов поведал о планах изменить законодательство Петербурга для усиления мер поддержки многодетных семей. По его словам, в городе насчитывается 55 тысяч таких семей.

Фото: ЗАКС.Ру