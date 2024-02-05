Беглов сообщил о подготовке изменений в законы Петербурга для поддержки многодетных семей

Власти Петербурга готовят изменения в региональное законодательство с целью расширения поддержки многодетных семей, рассказал в своем обращении по "Радио России" губернатор Александр Беглов. Это нужно для приведения местных законов в соответствие с федеральными нормативными актами.

В своем выступлении Беглов уделил внимание законотворческой активности президента Владимира Путина, направленной на поддержку многодетных семей. Глава города отметил, что для них в России устанавливаются единые социальные гарантии в виде пособий, выплат, бесплатного посещения музеев и других мер поддержки.

"Наш президент очень серьезно расширяет круг получателей этих льгот. Северная столица уже готовит необходимые изменения в нормативно-правовые акты. Обсудим их на одном из ближайших заседаний правительства, внесем в Законодательное собрание. Приведем наш Социальный кодекс и другие региональные законы в соответствие с новыми требованиями президента", — пообещал радиослушателям Беглов.

Губернатор заявил, что льготы для для многодетных семей со старшими детьми — студентами "будут назначаться и действовать в Петербурге с момента выхода указа президента вне зависимости от сроков принятия поправок в городские законы, даты обращения граждан за этой государственной услугой".

Количество многодетных семей в Петербурге увеличивается на протяжении последних лет, отметил Беглов. Согласно приведенным им данным, по состоянию на 1 января в городе насчитывалось 55 тысяч таких семей, в которых воспитываются 178 тысяч детей.

В конце января Путин подписал указ о мерах поддержки многодетных семей, установив в том числе их официальный статус. В соответствии с документом, многодетными могут считаться семьи, в которых воспитывается три или более ребенка.

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