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В Москве арестовали сотрудника РЖД по обвинению в поджоге релейного шкафа

фото ЗакС политика В Москве арестовали сотрудника РЖД по обвинению в поджоге релейного шкафа

Басманный суд Москвы постановил взять под стражу сотрудника ОАО "Российские железные дороги" по имени Роман Болдырев, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. В компании он до уголовного преследования специализировался на транспортной безопасности.

Мужчина фигурирует в деле о совершении террористического акта (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК). Под арестом он пробудет как минимум до 3 апреля.

Следствие считает, что Болдырев поджег релейный шкаф на одной из железнодорожных станций.

В последние месяцы подобные поджоги в России участились. Иногда, по версии правоохранителей, они совершаются по указанию неких кураторов из-за рубежа и за деньги. В ряде случаев силовики расценивают такого рода преступления как диверсию (ст. 281 УК) или как умышленное повреждение имущества (ст. 167 УК).

Фото: ЗАКС.Ру


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