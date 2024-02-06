Надеждин попросил ЦИК перенести рассмотрение вопроса о его регистрации кандидатом

Политик Борис Надеждин сообщил о том, что обратился в Центризбирком с просьбой перенести с 7 февраля на 10 февраля дату рассмотрения вопроса о его регистрации кандидатом в президенты России. Это связано с нехваткой времени на изучение претензий к подписным листам, следует из текста письма Надеждина на имя главы ЦИК Эллы Памфиловой.

Копию письма политик опубликовал утром 6 февраля в своем Telegram-канале. "Вчера три моих уполномоченных (больше ЦИК не допустила к подписным листам) на протяжении всего рабочего дня успели соотнести с подписными листами только примерно три тысячи строчек ведомости проверки из 60 тысяч", — говорится в обращении.

Надеждин выразил уверенность в "абсолютной невозможности" просмотреть все замечания Центризбиркома за оставшееся до утра 7 февраля время. В связи с этим он попросил дать ему больше времени и выразил надежду на понимание со стороны Памфиловой и ее заинтересованность "в реализации избирательных прав кандидата".

Днем ранее стало известно, что Центризбирком заявил о 15,34 % брака в подписях за Надеждина. При этом максимально допустимая доля бракованных подписей не должна превышать 5 % от общего количества.

Фото: ЗАКС.Ру