В Госдуме предложили гарантировать работникам зарплату не ниже МРОТ

Депутаты Государственной думы разработали законопроект о праве работников на получение заработной платы не ниже величины минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщил 6 февраля глава парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). В своем Telegram-канале депутат выложил копию проекта с пояснительной запиской к нему.

Инициатива предусматривает внесение поправок в статью 133 Трудового кодекса, касающуюся установления МРОТ. Сейчас законодательством предусмотрено, что месячная зарплата полностью отработавшего сотрудника не может быть ниже МРОТ. Депутаты предлагают уточнить, что речь здесь должна идти о "фактически выплаченной месячной заработной плате".

"Фактически выплачиваемая на руки сотруднику сумма может быть меньше МРОТ из-за удержания работодателем НДФЛ из начисленного заработка", — говорится в пояснительной записке к проекту. Еще одной причиной начисления зарплаты ниже уровня МРОТ депутаты назвали отпуск или болезнь работника.

Также парламентарии сочли нужным поделиться мнением о том, что "в современных условиях" работодатели заинтересованы в повышении прибыльности своих организаций, "чего крайне сложно достичь, не нарушая материальные интересы работников".

Как уточнили "Ведомости", проект направлен в правительство для получения отзыва.

На прошлой неделе Нилов поделился планами приступить к обсуждению возможности объявления амнистии в стране для некоторых категорий осужденных.

Фото: ЗАКС.Ру