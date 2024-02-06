В Петербурге 19 человек проходят обвиняемыми по делам о поджогах покрышек

В Главном следственном управлении СК по Петербургу поделились 6 февраля данными по расследованию дела о поджогах покрышек в подъездах многоквартирных домов. Расследование ведется по статьям об умышленном уничтожении и повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 ст. 144 УК РФ) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 — п.п. е, ж ч. 2 ст. 105 УК РФ).

"В настоящее время предъявлено обвинение 19 лицам, в том числе восьми несовершеннолетним, 18 заключены под стражу", — поведали об итогах работы в Следкоме.

Следствие полагает, что с декабря 2023 года по февраль 2024 года фигуранты получали в интернете задания о поджоге за деньги входных дверей в квартиры по ряду адресов. Поджоги происходили на территории Петербурга и Ленинградской области.

Также в Петербурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство из-за поджога покрышек в парадной дома на Будапештской улице, произошедшего 4 февраля. В результате происшествия пострадали пожилые супруги 1941 и 1945 годов рождения, проживающие в квартире, дверь которой пытались поджечь злоумышленники. "Соучастники до конца свой преступный умысел на убийство не довели по независящим от них обстоятельствам в связи с тем, что потерпевшие были госпитализированы, им оказывается квалифицированная медицинская помощь", — отметили в СК.

Фото: ЗАКС.Ру