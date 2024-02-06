В Кремле заявили об отсутствии решений о полном запрете VPN

Власти России не принимали никаких решений о полном запрете VPN на территории страны, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Я могу только сказать, что сейчас никаких решений на этот счет нет. Вот из этого нужно исходить", — приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее в Роскомнадзоре напомнили о том, что с 1 марта в стране начнет действовать запрет популяризации средств, позволяющих пользователям обходить блокировки в интернете. Это коснется в том числе и сервисов VPN, которые не ограничивают доступ к запрещенным материалам.

В конце ноября своим мнением о возможности полного запрета VPN-сервисов в России поделился глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Депутат заявил, что полностью отказаться от них не получится.

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