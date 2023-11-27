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Новости 12:39

Полного запрета VPN-сервисов в России не будет, заявил Хинштейн

фото ЗакС политика Полного запрета VPN-сервисов в России не будет, заявил Хинштейн

Роскомнадзор готовится приступить к блокировкам сервисов VPN за противоправную деятельность, заявил в интервью "Парламентской газете" глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его утверждению, работа по ограничению доступа к таким сервисам "не прекращается", однако полной блокировки ждать не следует.

"Во исполнение принятого нами закона в Роскомнадзоре готовятся ограничивать поисковую выдачу тех VPN, которые замечены в противоправной деятельности", — поведал парламентарий.

При этом речи о полном запрете VPN в России не идет, следует из его слов.

Хинштейн поделился мнением, что "VPN-сервисы не так безобидны", поскольку могут способствовать утечке данных пользователей.

Ранее в Минцифры заявили, что блокировка грозит только представляющим угрозу для страны сервисам VPN. До этого сенатор Артем Шейкин объявил, что Роскомнадзор намерен приступить к блокировкам таких сервисов в магазинах приложений с марта 2024 года.

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна


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