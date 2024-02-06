Водитель такси получил три года условно за ДТП с троллейбусом на улице Решетникова

Московский районный суд вынес приговор таксисту, который устроил ДТП с троллейбусом на улице Решетникова, об этом 6 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Происшествие произошло в мае 2023 года. Подсудимый в состоянии алкогольного опьянения и в утомленном состоянии управлял машиной такси на улице Решетникова от Сызранской удицы к Московскому проспекту.

Во время движения мужчина уснул за рулем и выехал на встречную полосы, где врезался в троллейбус. Из-за ДТП пострадала 70-летняя пассажирка такси.

Мужчина вину признал и раскаялся. Суд назначил ему три года условно с испытательным сроком четыре года и лишением прав на два года и 10 месяцев.

Напомним, что в конце января прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинение в отношении 36-летнего таксиста по статье о нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью (п. "а" ч.2 ст.264 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру