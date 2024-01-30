Прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении таксиста по делу о ДТП с троллейбусом

Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинение в отношении 36-летнего таксиста по статье о нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью (п."а" ч.2 ст.264 УК РФ), об этом 30 января сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в мае 2023 года пьяный водитель такси на улице Решетникова выехал на встречную полосу и столкнулся с троллейбусом.

В результате ДТП тяжкий вред здоровью получил 70-летний пассажир такси.

На данный момент дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в среду, 24 января, на улице Беринга произошло ДТП с лазурным автобусом. В результате произошедшего несколько пострадавших находятся в больнице.

Фото: ЗАКС.Ру