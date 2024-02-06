Турчак: ЕР заинтересована в увеличении количества женщин в своих рядах

"Единая Россия" заинтересована в увеличении в своих рядах количества женщин-политиков, заявил 6 февраля секретарь генсовета партии сенатор Андрей Турчак. Его слова прозвучали на заседании форума партийного проекта "Женское движение Единой России".

"Партия заинтересована в увеличении женщин-политиков в своих рядах. Необходимо продолжить подготовку и сопровождение наших кандидатов на всех уровнях и в предстоящем электоральном цикле", — приводят "Ведомости" слова Турчака.

Единоросс напомнил о запуске в прошлом году партийного проекта наставничества для женщин, решившихся поучаствовать в политике. "Этот опыт оказался успешным. Десятки женщин стали депутатами заксобраний и городских дум", — оценил он достигнутые результаты и поручил "Женскому движению" продолжить работу на этом направлении.

В конце января Турчак предлагал однопартийцам носить значки с "многодетной семьей медведей" в честь Года семьи.

Фото: ЗАКС.Ру