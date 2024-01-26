Турчак предложил единороссам носить значки с "многодетной семьей медведей"

В честь Года семьи члены "Единой России" могут заменить существующие партийные значки на новые, с изображением "многодетной семьи медведей", передает 26 января ТАСС. Соответствующее предложение озвучил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Все наши коллеги, я думаю, на этот год вместо классического значка "Единой России" наденут значки многодетных медведей. И я дам такое поручение [первой замглавы ЦИК партии. — ЗАКС.Ру] Наталье Алексеевне Орловой", — заявил Турчак на заседании комиссии генсовета ЕР по защите материнства, детства и поддержке семьи.

Политик поделился планами обсудить вопрос замены значков с юристами. При этом он отметил, что планов менять партийную символику у него нет.

На рассуждения о смене дизайна значков Турчака сподвиг вид эмблемы партийной комиссии по защите материнства. "Медведь, медведица, трое медвежат разновозрастных, — описал он изображение. — Можно, безусловно, туда добавить еще четвертого медвежонка, чтобы было к чему стремиться".

Согласно указу президента Владимира Путина, 2024 год объявлен в России Годом семьи. На этой неделе глава государства подписал указ об установлении статуса многодетной семьи. Вскоре после этого спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов "начать с себя" в вопросе построения многодетных семей.

Фото: ЗАКС.Ру