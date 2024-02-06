Посол Белоруссии анонсировал объединение списков экстремистов с Россией

Руководство России и Белоруссии ведет работу по объединению имеющихся списков экстремистов и экстремистских ресурсов в один общий, сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на посла Белоруссии в Москве Дмитрия Крутого.

Дипломат заявил, что некоторые граждане якобы испытывают чувство недоумения из-за недостаточной скоординированности работы силовых структур обеих стран. Речь идет о случаях, когда признанные экстремистскими в России ресурсы публикуют свои сообщения в Белоруссии, и наоборот. Также упомянутые Крутым граждане якобы удивляются, когда в одной из стран не преследуют признанных экстремистами граждан и структуры из другой страны.

"Конечно, здесь нужна большая координированность силовых ведомств. Думаю, что в ближайшее время это будет решено", — поделился мнением дипломат.

Ранее Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов двоих журналистов из США. Уголовные дела против них были возбуждены еще в 2018 году.

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