Милонов высказался против браков с погибшими на СВО задним числом

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов ("Единая Россия") раскритиковал идею о заключении брака с погибшими участниками СВО задним числом, об этом 6 февраля парламентарий написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в принципе выходить замуж задним числом – невозможно, а замужество подразумевает под собой желание человека, которое у погибшего уже не представляется возможным узнать.

Однако Милонов заявил, что ввести право на социальную защиту тех, кто проживал вместе, имел общих детей, но не был в браке – хорошее предложение, но это не выход замуж.

"Защищать детей военнослужащих, которые не находятся в браке, нужно. И матерей детей военнослужащих, если они проживают вместе, нужно. Но женами они не могут называться по определению", – сказал депутат.

Напомним, что также Виталий Милонов заявлял, что за желание развестись следует наказывать граждан крупными штрафами или отправлять в зону СВО.

Фото: ЗАКС.Ру