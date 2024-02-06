В московском театре "Современник" отменили спектакли по пьесе Людмилы Улицкой

В Москве отменили показы спектакля "Потанцуем…" по пьесе Людмилы Улицкой, которые были запланированы на февраль и март, об этом 6 февраля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Спектакль должен был идти в московском театре "Современник". Как пишет "Фонтанка.ру", постановка также исчезла и из списка в репертуаре на сайте театра, при этом на пиратских сайтах с продажей билетов информация пока что осталась.

Кроме этого, даты спектакля с пометкой об отмене можно найти через поисковик – показы должны были состояться 18 февраля и 22 марта.

Также спектакль "Мой внук Вениамин" был отменен в Челябинском государственном драматическом "Камерном театре".

Напомним, что издательство АСТ приостановило выплаты писательнице Людмиле Улицкой после того, как она поговорила с провластными пранкерами. Ситуация не поменяется до тех пор, пока писательница "официально не разъяснит, куда идут ее авторские отчисления", добавили в издательстве.

Фото: ещёнепознер / YouTube (скриншот)