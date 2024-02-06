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Новости 18:14

В Петербурге 8 февраля объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности из-за сильных морозов

фото ЗакС политика В Петербурге 8 февраля объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности из-за сильных морозов

В Петербурге объявили "жёлтый" уровень погодной опасности из-за сильных морозов, об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Мера предупреждения вводится 8 января с 03:00 до 13:00. По информации Росгидрометцентра, именно в этот период в городе ожидается очень низкая температура воздуха. Она может опуститься до -20 градусов.

Администрация Петербурга просит водителей быть особенно осторожными на дорогах из-за высокого риска возникновения ДТП и рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходов также попросили одеваться теплее, чтобы избежать обморожений.

Фото: ЗАКС.Ру


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