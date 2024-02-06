Минюст РФ обновил список нежелательных в России НПО тремя организациями

Министерство юстиции РФ обновило перечень нежелательных в стране организаций, об этом 6 февраля документ появился на сайте ведомства.

В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана на территории России нежелательной, по решению Генпрокуратуры вошли: "Союз за возвращение Северных территорий"*, профсоюз IndustriALL Global Union** и "Крымскотатарский Ресурсный Центр"***.

Все организации являются иностранными и осуществляют свою деятельность из Японии, Швейцарии или Украины.

* Деятельность организации "Союз за возвращение Северных территорий" признана Генпрокуратурой нежелательной в РФ

** Деятельность организации IndustriALL Global Union признана Генпрокуратурой нежелательной в РФ

*** Деятельность организации "Крымскотатарский Ресурсный Центр" признана Генпрокуратурой нежелательной в РФ

Фото: ЗАКС.Ру