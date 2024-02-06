ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 18:54

Минюст РФ обновил список нежелательных в России НПО тремя организациями

фото ЗакС политика Минюст РФ обновил список нежелательных в России НПО тремя организациями

Министерство юстиции РФ обновило перечень нежелательных в стране организаций, об этом 6 февраля документ появился на сайте ведомства.

В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана на территории России нежелательной, по решению Генпрокуратуры вошли: "Союз за возвращение Северных территорий"*, профсоюз IndustriALL Global Union** и "Крымскотатарский Ресурсный Центр"***.

Все организации являются иностранными и осуществляют свою деятельность из Японии, Швейцарии или Украины. 

* Деятельность организации "Союз за возвращение Северных территорий" признана Генпрокуратурой нежелательной в РФ

** Деятельность организации IndustriALL Global Union признана Генпрокуратурой нежелательной в РФ

*** Деятельность организации "Крымскотатарский Ресурсный Центр" признана Генпрокуратурой нежелательной в РФ

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости6 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама